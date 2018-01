Haigerloch Alle 30 Brezeln gehen weg

Schon um etwa 10 Uhr morgens war das Schützenhaus gut gefüllt und es wurde zunächst fleißig gewürfelt und am Nachmittag dann auch noch um die begehrten Brezeln geschossen. Das geschah dadurch, dass man mit dem Gewehr wie in einer Schießbude auf drei Tonröhrchen, zielen musste. Wer alle drei traf, gewann eine Brezel. Am Ende des Tages waren alle 30 Riesenbrezeln erbatscht oder durch Treffsicherheit an den Mann gebracht.

Die Stettener Schützen bekamen bei der Ausübung ihres Brauches diesmal Besuch einer Reporterin des Radiosenders SWR 4. Sie machte eine Reportage über alteingesessene Traditionen in Vereinen und war dadurch auf den Schützenverein Stetten aufmerksam geworden. Die Reporterin führte fleißig Interviews und versuchte auch selber ihr Glück beim Batschen. Tatsächlich gewann sie dabei eine Brezel.