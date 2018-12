Haigerloch Advent ist eine Zeit, die Christen tatkräftig macht

Im Dunkeln liefen sie dann – wie die Kinder mit Kerzen in Gläsern ausgestattet – nach vorne und stellten diese auf die Seitenaltäre. Dabei sangen sie "Im Dunkel unserer Nacht". Schließlich formierte sich der Chor vor dem Altarraum und stimmte dort aus viele weitere Lieder an.

Bei "Maria war alleine" erhielt der Chor wieder Unterstützung durch die Gemeinde, ebenso wie beim bekannten "Es kommt ein Schiff geladen". "Denn du bist das Licht" und "Überall soll Freude sein" verbreiten schließlich Freude auf die bevorstehende Ankunft Jesu. Wie die Kindergruppe zu Beginn des Konzertes, erhielt auch der Kirchenchor am Schluss seines Auftritts viel Applaus.

Diakon Peter Hipp stellte in seinen Besinnungstexten unter anderem klar: "Ohne Visionen gibt es keinen Advent". Mit Visionen müsse man den Skepsis entgegentreten, dass sich in der Welt und im Leben der Menschen ja doch nichts ändere. Es gelte, daran zu glauben, dass Gott für die Menschen Pläne habe. Wer nichts mehr wage, da er meine, schon alles zu wissen, dem gehe kein "Adventslicht" auf, so der Diakon. Laut Peter Hipp sei in der Adventszeit vor allem auch das Singen von Liedern wichtig, um daran zu erinnern, wie es klinge, "wenn wir Gott für seinen Advent loben".