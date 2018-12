Haigerloch Advent eine Zeit der großen Freude

Haigerloch-Trillfingen. Der Advent ist nicht Selbstzweck, sondern notwendige Vorbereitung auf Gottes Kommen, stellte der Chorvorsitzende Matthias Beck bei seiner Einführung in das Adventskonzert des Kirchenchors St. Valentin am Sonntag fest. Und der Chor hat es trefflich verstanden, diesem Gefühl der Erwartung in seinen verschiedenen Ausprägungen musikalisch Ausdruck zu verleihen.