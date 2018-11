Haigerloch. Auf der B 463 zwischen Empfingen und Owingen sind am Sonntagnachmittag gegen 14.10 Uhr zwei Autos aufeinander gefahren. Laut Polizei sah ein 53-Jähriger Autofahrer, der auf dem Weg in Richtung Owingen war zu spät, dass mehrere Autos vor ihm bremsen. Deswegen konnte er nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er kollidierte mit einem vor ihm fahrenden Ford. Bei dem Auffahrunfall entstand nach weiteren Polizeiangaben ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 9000 Euro. Verletzt wurde niemand.