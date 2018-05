Haigerloch 50 Fahrten unter Tage winken

Wie dieser wichtige Rohstoff gewonnen wird, zeigt ein Ausflug nach unter Tage am Samstag, 16. Juni. Von 9 bis 16 Uhr wartet ein erlebnisreicher Tag auf die Besucher. 50 Grubenfahrten in etwa 90 Meter Tiefe stellen das Highlight dar. Rund 2500 Besuchern ab zwölf Jahren wird damit ein Blick in das Innere des Salzbergwerks ermöglicht. Auch oberhalb des Stollens ist einiges geboten: Ein buntes Kinderprogramm und Foodtrucks runden den Besuch des Salzbergwerks Stetten ab.

Um sich einen der Plätze für eine Grubenfahrt zu sichern, können Interessenten die Möglichkeit einer vorherigen Anmeldung auf dem Online-Portal des Unternehmens nutzen. Vorort können für Untertage-Fahrten nur noch vereinzelt Restplätze vergeben werden.

Weitere Informationen: www.wacker.com/stetten