Haigerloch 3D-Bogenturnier in Stetten überzeugt

28 Tierattrappen, auf die geschossen wird, sind dabei auf dem waldigen Gelände rund um das Stettener Schützenhaus verteilt. Vor einigen Jahren habe er ein Waldstück in der Nähe gekauft und so dieses "ideale Bogengelände" entdeckt, berichtet Roller.

Der Nebel sei auch sonst etwas hinderlich gewesen: Einige Bogenschützen hätten morgens schon Schwierigkeiten gehabt, berichtet Roller, und die Entfernungspflöcke habe er Tags zuvor beim Aufbau zum Teil "nach Verdacht" in den Boden stecken müssen. Gegen Mittag hatte sich der Nebel aber verzogen und die Teilnehmergruppen zogen gut gelaunt über das Gelände. Vier bis fünf Stunden brauchen sie für alle 28 Stationen, erzählt Roller.

Hans-Jürgen Bieberle steht mit seiner Gruppe gerade am Waldrand. Er ist aus Ludwigsburg angereist. Was gefällt ihm an dem Stettener Turnier? Er schmunzelt: "Alles. Die Gegend, wie es aufgestellt ist, die Leute, die sehr viel Herzblut in das Turnier gesteckt haben. Das ist eines der besten Turniere, bei dem ich war in denen vielen Jahren, in denen ich schon Bogen schieße."