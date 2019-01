Haigerloch 16 Teams buhlen um begehrte Trophäen

Bereits am Samstag ermitteln die Nachwuchskicker in der Witthauhalle ihre Turniersieger. Den Auftakt machen am Samstagmorgen ab 9 Uhr die D-Junioren. Zehn Mannschaften in zwei Vorrundengruppen kämpfen um das Erreichen des Endspiels, das um 13.25 Uhr angepfiffen wird. Der Nachmittag gehört den E-Junioren, die ab 14 Uhr ebenfalls mit zehn Teams in zwei Gruppen spielen. Hier steigt das Finale dann gegen 18.30 Uhr.