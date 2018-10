Haigerloch 1000 Jahre auf 5000 Metern

Beim Start begrüßten die Organisatoren Ursula und Siegfried Müller alle Teilnehmer in einem voll besetzten Bus. Bei der Ankunft in Bad Herrenalb nahm ein sachkundiger Führer die Gäste aus Owingen in Empfang. Die historische Stadt- und Klosterführung mit ihm war vollgespickt mit vielen interessanten Informationen, auch über die erfolgreiche Gartenschau 2017.

Nach einem Mittagessen in der romantischen Klosterscheuer stand eine geführte Wanderung auf dem Klosterpfad zur Klosterruine Frauenalb auf dem Programm. Sie stand unter dem Motto "1000 Jahre auf 5000 Metern" und war eine echte Zeitreise durch die Jahrhunderte. Zwischendurch war auch die historische Grenze zwischen Baden und Württemberg zu sehen.

Den Abschluss genoss der Wanderverein im Landhotel König von Preußen bei Kaffee und Kuchen. Gut gestimmt und voller informativen Eindrücke wurde die Rückfahrt angetreten. Alle freuten sich über einen gelungenen Ausflug. Nächster Termin ist die Tageswanderung auf den Feldbergsteig am Sonntag, 14. Oktober.