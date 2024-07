Haiattacke bei Perth: Wieder Haiangriff vor Australiens Westküste - Zahn im Bein

1 Westaustralien ist berühmt-berüchtigt für Haiattacken. (Symbolbild) Foto: Global Finprint/Nature/dpa

Zum zweiten Mal in diesem Monat gibt es vor der Küste von Westaustralien einen Haiangriff. Der Surfer ist nicht schwer verletzt - hatte aber einen Raubfischzahn im Bein.









Perth - An einem der beliebtesten Stände von Perth im Westen Australiens ist ein Surfer von einem Hai attackiert worden. Der Mann sei am Mittwochabend (Ortszeit) am Trigg Beach - nur etwa 15 Kilometer vom Zentrum der Metropole entfernt - von dem Raubfisch ins Bein gebissen worden, berichtete die Zeitung "The West Australian" unter Berufung auf die Fischereibehörde.