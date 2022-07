2 Menschenleer ist der Badestrand von Hurghada. Unweit des ägyptischen Badeorts Hurghada ist eine Österreicherin nach einem Hai-Angriff gestorben. Der Hai habe sich der 68 Jahre alten Frau beim Schwimmen genähert, berichtete der Nachrichtenkanal Al-Arabija unter Berufung auf ägyptische Behördenkreise. Foto: Lauck

Zwei Fälle machen derzeit betroffen: In der ägyptischen Reisehochburg Hurghada starben zwei Frauen in Folge eines Haiangriffs. Ist der Killer-Hai jetzt zurück? Und was bedeutet das für Reisen in die Region? Reisebüros verraten was man nun beachten sollte.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Szenen aus vielen Horrorfilmen wurden nun am Strand von Hurghada vor der ägyptischen Küste Realität: Eine Österreichische Frau verstarb Anfang Juli in Folge eines Haiangriffs. Noch am selben Tag passierte es erneut und eine Rumänin verstarb nach der gefährlichen Begegnung mit dem Hai.