Hahn und Sänze äußern sich: Zweiter Mietvertrag mit AfD liegt auf Eis

Die AfD will ihren Landesparteitag in Hechingen veranstalten und wird wohl vor Gericht ziehen. Bürgermeister Philipp Hahn und AfD-Co-Landeschef Emil Sänze äußern sich.
Nun geht es Schlag auf Schlag: Die Stadt Hechingen hat den Mietvertrag mit der AfD, die die Stadthalle Museum für einen Landesparteitag am 9. November anmieten wollte, inzwischen gekündigt. Und nicht nur das: Auch ein zweiter Mietvertrag mit der AfD liegt auf Eis. Das sagte Bürgermeister Philipp Hahn am Donnerstag unserer Redaktion.