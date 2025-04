Hagenmannhexen Hechingen: Ehrenamtlicher seit über 30 Jahren – Jürgen Schell hört als Vorstand auf

1 Jürgen Schell ist seit über 30 Jahren Vorstand der Hagenmannhexen in Hechingen. Seit diesem Frühjahr ist er zudem Ehrenpräsident. Foto: Schell

Jürgen Schell ist die Institution der Hechinger Hagenmannhexen. Seit der Gründung des Vereins am 1. April 1995 trägt er die Verantwortung als Vorsitzender, nun tritt der Ehrenpräsident an diesem Samstag, 5. April, ab. Ein Rück- und Ausblick.









Mit großer Zufriedenheit blickt Jürgen Schell auf die vergangenen 30 Jahre als Vorsitzender der Hagenmannhexen zurück. „Es hat mir immer Spaß gemacht, ich habe sehr viele tolle Menschen kennengelernt. Da sind Freundschaften fürs Leben entstanden“, bilanziert Schell im Gespräch mit unserer Redaktion. Seit der Gründung der Zunft am 1. April 1995, sprich fast auf den Tag genau vor 30 Jahren, bekleidet er das Amt des Vorsitzenden. Bei der Hauptversammlung an diesem Samstag, 5. April, tritt Schell ab und sorgt somit für ein Novum in der Vereinsgeschichte.