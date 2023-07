Norditalien und die Region rund um den Gardasee sind bei Touristen aus Baden-Württemberg dank der kurzen Entfernung äußerst beliebt. Zum süddeutschen Ferienauftakt sind die Nachrichten aus der Ferienregion aber weniger idyllisch. Eine Superzelle hinterließ umgestürzte Bäume, beschädigte Häuser, zertrümmerte Fahrzeuge. Mehrere Menschen wurden verletzt, eine 16-Jährige wurde während eines Pfadfinderlagers von einem Baum erschlagen.

Die Wetteraussichten für die kommenden Tage am Gardasee sind gut. Nach aktuellen Vorhersagen drohen aber am Wochenende die nächsten Gewitter. Den Urlaub einfach abblasen können Touristen wegen solcher Wetteraussichten allerdings nicht - zumindest nicht, ohne gegebenenfalls auf den Kosten sitzen zu bleiben.

Individualurlauber können laut ADAC Baden-Württemberg (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) nicht einfach kostenfrei stornieren. Besondere Storno-Rechte haben Touristen nur, wenn die Unterkunft beispielsweise wegen eines umgefallenen Baumes nicht mehr zugänglich ist oder aber, wenn Gesundheitsgefahr besteht. "Hier müssen die Reisenden tatsächlich auf die Kulanz des Anbieters hoffen", erklärt ADAC-Pressesprecherin Melanie Hauptvogel.

Mehr Absicherung haben Pauschalreisende

Pauschalreisende haben da mehr Absicherung. "Grundsätzlich können Pauschalreisende ohne Stornogebühren stornieren, wenn ihre Reise durch außergewöhnliche Umstände erheblich beeinträchtigt wird", so Hauptvogel. Das sei aber nur dann möglich, wenn die Umstände unmittelbar am Urlaubsort oder in unmittelbarer Nähe auftreten. Auch ein zeitlicher Zusammenhang zur Reise bestehen. Hauptvogel gibt ein Beispiel: Ist das Reiseziel im Januar nach einem Sturm von Überschwemmungen betroffen, kann die für August geplante Reise nicht zwangsläufig kostenlos storniert werden kann. Schließlich sind die Auswirkungen auf die Reise unberechenbar. "Es gibt keine Vorschriften bei welcher Zeitspanne ein kostenfreier Rücktritt möglich ist", so Hauptvogel. Wichtig sei deshalb, sich direkt mit dem Reiseveranstalter in Verbindung zu setzen. Viele Anbieter würden aus Kulanz eine kostenfreie Stornierung oder Umbuchung anbieten.

Wer als Pauschalreisender wiederum im Urlaub von einem Unwetter überrascht wird, kann seine Reise abbrechen, "wenn sie erheblich beeinträchtigt ist". Laut Hauptvogel müssen die bereits verbrachten Reisetage bezahlt werden, für die übrigen Tage erhalten Betroffene das Geld zurück. Der Veranstalter müsse für die Rückreise sorgen und eventuelle Mehrkosten tragen. Sei die Rückreise nicht möglich, müsse der Anbieter für höchstens drei Tage die Unterbringungskosten übernehmen. Zudem muss er Hilfeleistungen erbringen und die Reisenden bei der Suche nach anderen Reisemöglichkeiten unterstützen. Wer trotz widriger Umstände am Urlaubsort bleibt, der kann laut ADAC unter Umständen eine Preisminderung verlangen. Hauptvogel: "Das gilt dann, wenn die Reiseleistungen nicht mehr dem gebuchten Standard entsprechen oder ganz ausfallen."

Und was machen Betroffene, deren Fahrzeuge am Gardasee beim aktuellen Unwetter beschädigt wurden? Der Automobilclub versucht seinen Mitgliedern vor Ort "Soforthilfe" zu leisten, so Hauptvogel. Termine bei örtlichen Werkstätten und Scheiben-Reparatur-Services seien "fast unmöglich zu bekommen", berichtet die Pressesprecherin. Deswegen habe der ADAC drei Straßenwachtfahrer aus Deutschland an den Gardasee geschickt, um die Fahrzeuge zu begutachten und festzustellen, ob mit dem Schaden noch die Heimreise angetreten werden kann.

Generell gilt für Hagelschaden laut ADAC: Der Hagelschaden sollte innerhalb einer Woche der Versicherung gemeldet werden. Die Beschädigungen sollten möglichst präzise dokumentiert werden. Dazu gehört, den Zeitpunkt des Hagelschadens und den exakten Ort zu notieren. Auch sollte das Fahrzeug mit den Schäden von allen Seiten - auch mit Nahaufnahmen - fotografiert werden. Wenn Scheiben vom Hagel zerstört oder beschädigt wurden, empfiehlt der Autoclub, die Fahrtauglichkeit checken zu lassen. Damit soll eine weitere Gefährdung durch ein mögliches Versagen der beschädigten Scheibe während der Heimreise verhindert werden. "Im Einzelfall ist auch zu prüfen, ob nach dem eventuellen Wassereintritt überhaupt noch sinnvoll gefahren werden kann", so die Auskunft.