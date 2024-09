Hagelflieger in Schwarzwald und Baar: Warum ein zweiter Hagelflieger wichtig ist

1 Der Hagelflieger hatte wieder zahlreiche Einsätze. Foto: Hella Schimkat

Die Wetterlagen in der Region haben sich geändert. Die Gewitter kommen oftmals von anderen Seiten. Daher wäre ein zweiter Hagelflieger für den Verein Hagelabwehr Südwest ideal. Gleichwohl scheitert dies derzeit an der Finanzierung.









Link kopiert



Vorsitzender Peter Hellstern erläuterte in der Mitgliederversammlung im Gemeindehaus St. Franziskus in Schwenningen Hintergründe: „Die Wetterlagen in unserer Region haben sich verändert, denn in letzter Zeit kommen die Gewitter üblicherweise vom Schwarzwald über Villingen und Schwenningen oder Bad Dürrheim und bewegen sich dann entlang des Neckars in Richtung Rottweil, oder, oft auch zeitgleich, entlang der Donau in Richtung Tuttlingen.“