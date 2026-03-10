Hagel-Videos zum Fremdschämen: „Erbärmlich geskriptetes Bauerntheater“

Wahlen werden inzwischen auch in sozialen Medien entschieden. Manuel Hagel gab dort ein unglückliches Bild ab – und zog bis zuletzt Spott auf sich. Eine Analyse.
Vielleicht hätte Manuel Hagel rückblickend gerne darauf verzichtet, in sozialen Medien einen derartigen Bekanntheitsschub zu erfahren. Denn vor wenigen Wochen noch gab es sie zwar, die Social-Media-Aktivitäten des Spitzenkandidaten der Christdemokraten, aber diese TikTok-Videos, die der 37-Jährige hochlud, setzten sich in der Informationsflut des Internets nicht durch, viele kamen auf kaum mehr als 1000 Klicks – in TikTok-Dimensionen eine vernachlässigbare Größe.