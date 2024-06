1 In mehreren Teilen Deutschlands drohen am Dienstag heftige Gewitter. Foto: dpa/Henning Kaiser

Hagel, Sturm- und Orkanböen: In einigen Teilen Deutschlands sind am Dienstag heftige Unwetter möglich. Den Südwesten könnte es am Mittwoch treffen.









Link kopiert



In der Nacht zum Mittwoch ziehen von Frankreich her kräftige Gewitter mit stürmischen Böen, Hagel und Starkregen in den Südwesten. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit.