Nach Schießerei auf Offenburger Parkplatz Der 20-jährige mutmaßliche Schütze sitzt in Untersuchungshaft

Nachdem Spezialkräfte der Polizei den amtsbekannten jungen Deutschen am Montag im Industriegebiet festgenommen haben, wurde er heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung.