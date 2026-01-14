Haftbefehl: US-Schauspieler Timothy Busfield stellt sich der Polizei

Timothy Busfield stellt sich der US-Polizei. Gegen den Schauspieler und Regisseur liegt ein Haftbefehl vor. Ihm werden sexuelle Übergriffe an Minderjährigen und Kindesmissbrauch vorgeworfen.
Albuquerque - Der US-Schauspieler und Regisseur Timothy Busfield hat sich der Polizei im US-Bundesstaat New Mexico gestellt. Nach Mitteilung der Behörden lag gegen den 68-Jährigen ein Haftbefehl wegen Vorwürfen strafbarer sexueller Kontakte mit Minderjährigen und Kindesmissbrauch vor. In einem Video-Statement, das von dem US-Portal "TMZ.com" veröffentlicht wurde, wies Busfield die Vorwürfe zurück.