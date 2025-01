Haftbefehl: Influencer soll wegen Raketenschuss zügig angeklagt werden

2 Die Silvesterrakete, die ein Influencer in ein Wohnhaus schoss, hat glücklicherweise niemanden verletzt. (Symbolbild) Foto: Julius-Christian Schreiner/TNN/dpa

Seine Aktion zu Silvester hat für Empörung gesorgt - und den Influencer ins Gefängnis gebracht. Da will er schnell wieder raus. Auch die Justiz hat es eilig.









Berlin - Die Berliner Staatsanwaltschaft will möglichst zügig die Ermittlungen abschließen und Anklage erheben gegen den Influencer, der an Silvester eine Rakete in eine Wohnung in Berlin-Neukölln geschossen hat. "Das Verfahren wird beschleunigt behandelt", sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Michael Petzold, der Deutschen Presse-Agentur.