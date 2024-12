Haftbefehl in Rottenburg

1 Per Haftbefehl wird ein wegen sexueller Belästigung angeklagter Mann gesucht. (Symbolfoto) Foto: OFC Pictures - stock.adobe.com

Angeklagt ist ein Mann am Rottenburger Amtsgericht wegen sexueller Belästigung in zwei Fällen. Zu seinem Prozess am Montagmorgen erscheint der Angeklagte jedoch nicht.









Link kopiert



Die Staatsanwältin, der Anwalt des wegen sexueller Belästigung in zwei Fällen angeklagten Mannes, sein Dolmetscher und Amtsgerichtsdirektor Stefan Fundel sind am Montagvormittag im öffentlichen Sitzungssaal des Gerichts in Rottenburg versammelt. Nur der Angeklagte fehlt.