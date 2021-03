1 Die Polizei nahm den 38-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl vorlag, fest. (Symbolbild) Foto: Pleul

Ein 38-jähriger Mann ist in der Nacht zum Freitag in einem Parkhaus in der Straße "Alte Herdstraße" von der Polizei festgenommen worden.

VS-Schwenningen - Einer Polizei streife fiel Licht in einem leerstehenden Raum des Parkhauses auf, den Personen in letzter Zeit immer wieder illegal benutzt hatten. Bei der Kontrolle trafen sie auf den 38-Jährigen, der dort unerlaubt nächtigte. Die Überprüfung ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Die Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.