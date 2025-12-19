Haftbefehl erlassen: Mann flüchtet in Calw vor Polizei und gefährdet dabei Menschen

1 Der Mann entzog sich der Verkehrskontrolle und flüchtete. (Symbolfoto) Foto: dpa Vor dem Busbahnhof in Calw ist ein Autofahrer am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und gefährdete dabei zwei Menschen. Gegen ihn ist Haftbefehl erlassen worden.







Der Fahrer eines Renault Clio fuhr auf eine Kontrollstelle des Polizeireviers Calw zu. Weil er mutmaßlich bei der Fahrt am Handy war und den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Anstatt aber in die vor ihm befindliche Kontrollstelle einzufahren, nutzte er die Gelegenheit und wendete an der roten Ampel plötzlich sein Fahrzeug auf der Fahrbahn und fuhr über die Brücke in Richtung Fußgängerzone davon. Dabei soll er direkt auf einen Polizeibeamten zugefahren sein, welcher dem Fahrzeug noch durch einen Sprung auf die Seite ausweichen konnte und sich hierbei leicht verletzte. Zudem gefährdete er nach derzeitigem Sachstand einen Passanten in der Marktstraße. Weitere Personen wurden nicht gefährdet.