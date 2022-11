1 Am Krefelder Rhein-Hafen kam es zu einem tödlichen Unfall. (Archivbild) Foto: imago images/Rupert Oberhäuser

Am Krefelder Hafen bricht am Donnerstag ein Ladekran in sich zusammen. Der Kranfahrer sitzt in der Steuerkanzel und überlebt den Unfall nicht.















Am Donnerstag ist es am Krefelder Hafen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Ladekran war plötzlich zusammengebrochen, der Kranführer war sofort tot.

Wie Polizei und Feuerwehr in der nordrhein-westfälischen Stadt mitteilten, saß der 33-jährigen in der Steuerkanzel der Maschine. Der Kran brach demnach während der Entladung eines Frachtschiffs in sich zusammen.

Die Krankanzel stürzte nach Angaben der Einsatzkräfte zwischen Frachtschiff und Rheinufer, der 33-Jährige überlebte as Unglück nicht. 50 Feuerwehrleute und weitere Rettungskräfte mit Booten waren im Einsatz. Die Unglücksursache war demnach zunächst unklar. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz nahmen Ermittlungen auf.