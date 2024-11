Die Aktion, die unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Jürgen Roth steht, zielt darauf ab, das Bewusstsein für häusliche Gewalt zu schärfen und Betroffene zu unterstützen.

„Mit der Roten Bank möchten wir darauf aufmerksam machen, dass häusliche Gewalt kein Privatproblem ist, sondern uns alle etwas angeht und wir alle aufgefordert sind, zu handeln“, betont Oberbürgermeister Roth.

Lesen Sie auch

Unterwegs in Region

„Umso mehr freue ich mich, dass die Rote Bank so erfolgreich in unserem Stadtgebiet und auch in der Region tourt und so Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema generiert.“ Das Projekt lädt die Bevölkerung dazu ein, sich mit dem Thema häusliche Gewalt auseinanderzusetzen und Solidarität zu zeigen.

Nun kehrte die Rote Bank an ihren Ausgangsort zurück: den Villinger Münsterplatz. Dort wurde sie vor gut einem Jahr von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die symbolisch rote Kleidung trugen, eingeweiht.

Seither war die Bank an zahlreichen Orten präsent, darunter in den Rathäusern in Villingen und Schwenningen, in der Schwenninger Stadtbibliothek, im Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises, in der Bickebergschule, vor dem Rathaus in Donaueschingen, vor dem Jobcenter in Villingen, beim Gewerkschaftsgebäude der IG Metall in Schwenningen, in der Villinger und ebenso in der Schwenninger Innenstadt, in Parkanlagen und an Bahnhöfen. Die Rote Bank wurde aber auch für viele Informationsveranstaltungen und Aktionen ausgeliehen.

Höhere Dunkelziffer

„Letztes Jahr besagte die Statistik noch, dass deutschlandweit fast jeden dritten Tag eine Frau durch Mord oder Totschlag ihres Partners oder ehemaligen Partners stirbt. Mittlerweile müssen wir leider feststellen, dass es deutschlandweit fast jeden zweiten Tag geschieht“, verweist Hanna Vöhringer, Beauftragte für Chancengleichheit der Stadt Villingen-Schwenningen, mit den vom Bundesministerium veröffentlichten Daten auf die Gefahren von häuslicher Gewalt. Knapp 260 000 Fälle von häuslicher Gewalt wurden im Jahr 2023 zur Anzeige gebracht.

„Vermutlich ist die Dunkelziffer aber weitaus höher. Umso wichtiger ist es, dass wir ein Zeichen gegen Gewalt setzen. Heute noch mehr denn je“, ergänzt Vöhringer.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die die Rote Bank für eigene Aktionen ausleihen möchten, können sich an Hanna Vöhringer, die Beauftragte für Chancengleichheit, unter chancengleichheit@villingen-schwenningen.de wenden. Betroffene finden zudem auf der städtischen Homepage eine Übersicht an Anlaufstellen: https://www.villingen-schwenningen.de/rathaus-leben/leben-in-vs/rote-bank-in-vs/