Mehr Männer in Gewaltschutzeinrichtungen

In nahezu allen Fällen berichteten die Bewohner, psychische Gewalt erlebt zu haben (Symbolbild).

Vor allem Frauen leiden in Deutschland unter häuslicher Gewalt. Doch auch Männer sind betroffen.









Dresden - In Gewaltschutzeinrichtungen für Männer ist die Zahl der Schutzsuchenden gestiegen. Insgesamt 120 von häuslicher Gewalt betroffene Männer kamen 2023 in einer entsprechenden Unterkunft unter, wie die Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz (BFKM) mitteilte. 2022 waren es demnach 99, 2021 waren es 80. In den Jahren zuvor standen allerdings auch weniger Plätze zur Verfügung.