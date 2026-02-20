Häusliche Gewalt in Rottenburg: Sie schrie ihn an „Töte mich!“

Nach dem Schlag ins Gesicht habe sie zwei Wochen lang nicht essen können, sagt eine Frau vor Gericht gegen ihren Ex-Mann aus. Doch dann verlieren sich ihre Aussagen in Widersprüchen.
Eigentlich hat der 38-Jährige ein Annäherungsverbot an seine Frau. Doch das getrennt lebende Paar hat mehrere Kinder – die er regelmäßig betreut. Zwei seiner Töchter sollte er an einem Tag im April vergangenen Jahres aus dem Kindergarten abholen, doch nur ein Mädchen trifft er dort an. Ihre Schwester sei bei der Mama, habe ihm das Mädchen gesagt.