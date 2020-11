Häusliche Gewalt im Kreis Rottweil Anzahl der Erstberatungen drastisch gestiegen

Wo fängt häusliche Gewalt an?

Häusliche Gewalt umfasst für viele Menschen körperliche Gewalt, wie etwa würgen, schlagen oder treten. Aber häusliche Gewalt fängt wesentlich früher an, bereits schon dann, wenn der Kontakt zu Freundinnen oder Familie unterbunden wird. Insbesondere die psychische Gewalt in Form von ständigen verbalen Erniedrigungen, Zurechtweisungen und massiven Drohungen erschüttern das Selbstbewusstsein und die Handlungsfähigkeiten der Betroffenen.

Was kann ich tun, wenn ich einen Verdacht habe? An wen wende ich mich?

An unsere Beratungsstelle, auch anonym und natürlich kostenfrei. Sehr eindrücklich ist mir in Erinnerung geblieben, wie eine Großmutter am Telefon zu mir sagte: Ich weiß meine Enkelin führt eine sehr schwierige Ehe, ich wusste nicht was tun. Jetzt habe ich ihr Plakat gesehen und den Mut gefunden, anzurufen. Die Beraterin hört zu, lässt sich die Situation beschreiben und mit der ratsuchenden Person wird überlegt, was die nächsten Schritte sein können.

Was können Betroffene selbst tun? In diesen Zeiten ist eine Kontaktaufnahme ja für viele eher schwierig?!

Für Frauen, die stark kontrolliert werden und beispielsweise der Partner im Homeoffice arbeitet, ist es schwieriger geworden, sich an Beratungsstellen zu wenden. Neben der telefonischen Kontaktaufnahme ist es jederzeit möglich, sich per Mail zu melden. Ich kann Betroffene nur ermutigen sich zu melden, auch wenn es dann vielleicht mehrerer kurzer Telefonate bedarf, um Lösungswege zu erarbeiten. Vielleicht gelingt es ihnen auch eine Kontaktperson zu bitten, Informationen bei uns anzufragen. Neben unserer Beratungsstelle können sich Betroffene auch an das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" wenden, es ist 365 Tage rund um die Uhr kostenfrei erreichbar und bietet die Möglichkeit einen Dolmetscher miteinzubeziehen.

Haben Sie das Gefühl, dass die Thematik durch die Plakataktion mehr ins Bewusstsein gerückt ist und die Leute aufmerksamer sind?

Wir freuen uns als Verein sehr über die vielen positiven Rückmeldungen und Gespräche, die die Plakataktion ausgelöst haben. Die Gespräche zeigen, dass die Plakate und ihre Botschaft wahrgenommen werden und dadurch das Thema aus der Tabuzone kommt.