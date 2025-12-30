Der verheerende Brand in der Waschhausgasse ist Stadtgespräch. Familien verlieren ihre Heimat, die Spendenbereitschaft ist indes enorm.
„Da sitzen die Familien an Heiligabend bei der Bescherung – und in der Nacht verlieren sie alles!“ Fassungslos erzählt eine Frau beim Einkaufen einer Bekannten von den tragischen Geschehnissen des Brandes in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag. Das Schicksal der Familien, die ihre Wohnungen, teilweise ihr ganzes Hab und Gut verloren haben, bewegt. Und mündet in große Spendenbereitschaft.