Häuser und Wohnungen: Immobilienpreise steigen erneut - Boden gefunden

2 Die Preise für Immobilien haben zum Jahresende in den meisten Gegenden zugelegt (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Nach zeitweise kräftigen Rückgängen verteuern sich Häuser und Wohnungen wieder. Gerade in Ballungsräumen sind die Aufschläge deutlich. Mit steigenden Zinsen müssen Käufer höhere Kreditkosten stemmen.









Link kopiert



Wiesbaden - Wohnungen und Häuser in Deutschland haben sich Ende 2024 erneut verteuert. Von Oktober bis Dezember stiegen die Preise im Schnitt um 1,9 Prozent gemessen an Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtet. Gemessen am Vorquartal gab es ein leichtes Plus von 0,3 Prozent.