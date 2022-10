Drei Verletzte nach Jugendspiel in Villingen

1 Hier, auf dem Gelände der DJK Villingen im Friedengrund, hat sich die Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen ereignet. Drei Menschen sind verletzt worden. Foto: Eich

Eine schlimme Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen nach einem Fußballspiel in Villingen beschäftigt die Polizei. Drei Menschen sind verletzt worden.















VS-Villingen - Es war eine eindeutige Angelegenheit auf dem Feld, als bei den B-Junioren der VfB Villingen mit 2:6 gegen die Nachbarn von der DJK Villingen unterlag. Doch das sportliche Geschehen rückt in den Hintergrund – denn einige Zeit nach dem Spiel gab es eine blutige Auseinandersetzung.

"Er hat von hinten einen Schlag bekommen, war bewusstlos, lag am Boden und sie haben weiter geschlagen." So schildert der Vater eines Opfers gegenüber unserer Redaktion die brutale Attacke am vergangenen Samstag, die sich im Friedengrund abgespielt hat. Weshalb es dazu kam, scheint momentan noch unklar.

Auf dem Spielfeld war es ruhig

Bislang lassen sich die Geschehnisse, laut mehrerer Zeugenaussagen, so zusammenfassen: Nach dem Spiel sei die Mannschaft der DJK – darunter ebenso das spätere Opfer – auf ihr Vereinsgelände gegangen, um sich in den eigenen Umkleiden umzuziehen. Bis dahin hätte es, auch auf dem Spielfeld, keine Turbulenzen gegeben, wie unserer Redaktion erklärt wird. Umso überraschender war schließlich, was dann gegen später folgte.

"Die haben auf ihn gewartet", erklärt der Vater mit Blick auf die mutmaßlichen Täter, die seinen 15-jährigen Sohn nach dem Umziehen auf dem DJK-Gelände abgepasst hätten. Darunter soll mindestens ein Spieler der gegnerischen Mannschaft dabei gewesen sein. So hatte es zumindest sein Sohn geschildert, der Vater selbst sei nicht dabei gewesen.

Stationärer Aufenthalt im Klinikum

Die brutalen Schläge hätten eine größere, stark blutende Kopfplatzwunde sowie eine Verletzung im Bereich des Auges zur Folge gehabt. "Er war deshalb zwei Tage im Krankenhaus", erklärt der Vater. Weitere Jugendliche seien nach der unvorhersehbaren Attacke verletzt geworden, auch der Rettungsdienst musste deshalb gerufen werden.

Unsere Redaktion macht eine weitere Zeugin ausfindig, die die Ausführungen bestätigt. Sie habe die Szenen vom Gelände des FC 08 Villingen aus beobachten können, "man hat gemerkt, dass sich irgendwas anbahnt". Eine "ganze Horde", etwa zehn bis 15 junge Männer, sei schließlich auf das Gelände der DJK gekommen, dann sei alles ganz schnell gegangen: Wilde Schläge, auch auf den am Boden liegenden jungen Mann, hätte es dann gegeben. "Der hat heftig geblutet", die Zeugin habe deshalb die Polizei gerufen.

Ermittlungen auch wegen Diebstahls

Diese bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion einen entsprechenden Vorfall und derzeit laufende Ermittlungen. Laut Polizeisprecher Jörg Kluge seien nach dem B-Jugendspiel "mehrere Spieler beider Mannschaften aufeinander losgegangen". Die Folge war seinen Angaben zufolge insgesamt drei Verletzte.

Nicht nur das: Im Verlauf der Auseinandersetzung zwischen den Spielern und anderen Beteiligten auf dem Gelände habe eine Person ihr Handy fallen gelassen, um sich zu verteidigen. "Nach Ende des Streits fehlte das Handy, das von einer Person der gegnerischen Gruppe an sich genommen wurde", so Kluge. Deshalb ermittle die Polizei auch wegen Diebstahls.

VfB sieht kein Zusammenhang zum Spiel

Während sich Vertreter der DJK Villingen nicht zu dem Vorfall äußern wollten, bezieht Heinrich Drzyzga, verantwortlich für den Sportbetrieb beim VfB, auf Anfrage unserer Redaktion Stellung. Aus seiner Sicht gebe es "keinen Zusammenhang zu dem Spiel", der Vorfall hätte sich erst anderthalb Stunden nach dem Abpfiff ereignet. Im Verlauf der Partie sei es, wie bereits mehrfach bestätigt, ruhig gewesen. Als es zur Auseinandersetzung kam, seien weder Trainer noch Betreuer des VfB im Friedengrund gewesen.

Mit dem möglicherweise beteiligten VfB-Spieler wolle man sich zunächst unterhalten, um seine Sicht der Dinge zu erfahren. Sollte sich bestätigten, dass er an einer solchen Auseinandersetzung beteiligt war, "dann hat er auf dem Sportgelände und in unserem Verein nichts mehr zu suchen".

Fall beim "Haus des Jugendrechts"

Unabhängig davon hat bei den Ermittlungsbehörden die Federführung in diesem Fall mittlerweile das "Haus des Jugendrechts". In der erst kürzlich eröffnete Einrichtung arbeiten Jugendsachbearbeiter der Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft – enge Verbindungen gibt es hier zudem mit Jugendämter und Einrichtungen der Jugendhilfe. Die Ermittler sollen nun Licht ins Dunkel bringen und die Hintergründe der brutalen Auseinandersetzung aufklären.