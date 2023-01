1 Zunftmeister Volker Martin eröffnet die Fastnacht in Bad Dürrheim. Foto: Zährl

Die Narren sind wieder los. Die heiße Phase der Fastnacht hat die Narrenzunft mit dem traditionellen Häsabstauben eröffnet.















Bad Dürrheim - Aufgrund der aktuellen Energie-Sparmaßnahmen fand die Veranstaltung dieses Jahr nicht in der Siedepfanne sondern im Vereinslokal "Zu den alten Bohrtürmen" statt. Dies hat der Stimmung aber keinen Abbruch getan. Nach zwei Jahren Corona-Auszeit war das Vereinslokal sehr gut besucht.

Der Einzug der Bad Dürrheimer Narren war begleitet von dem Narrenmarsch und Narri-Narro-Rufen. Das Programm eröffnete der Fanfarenzug in seinen prächtigen Landsknecht-Uniformen. Tambourmajor Dirk Daniel sorgte dafür, dass die Pauken und Trompeten in bewährter Lautstärke erschallten. Zunftmeister Volker Martin begrüßte die in großer Anzahl versammelten Narren, "in der Erwartung auf eine wunderbare Fasnet im Jahr 2023".

Missgeschicke vorgebracht

Vivienne Bayer übernahm dieses Jahr den Prolog zur Fastnacht. Vergangene Missgeschicke wurden von den zwei Abstaubern Leon Limberger und Lukas Himmelsbach vorgebracht. So wurde so manches Zunftmitglied unversehens zum Mittelpunkt. Spektakulär waren die Flaschen mit hochprozentigem Inhalt, gefunden in einem Ofenschacht. Ein nur kurz abgelegtes Schnitzel fand schnell einen neuen Liebhaber. Die kulinarische Pleite einer Familie zu Weihnachten sorgte für Lacher.

Terminkalender

Der Terminkalender der Narrenzunft ist dieses Jahr wieder gut gefüllt, deshalb sind zur Fastnetzeit noch möglichst viele helfende Hände gesucht. Die Termine der Narrenzunft beginnen bereits am 15. Januar und sind abrufbar unter www.narrenzunft-badduerrheim.de. Der Kartenvorverkauf für den Zunftball beginnt nicht wie im Internet angegeben am 4. Februar, sondern am Samstag, 11. Februar im Bohrturm.

Info: Ehrungen:

Neue Narrenräte sind Niklas Trautwein und Betina Fritz, beide wurden mit dem Salzsackorden ausgezeichnet und der Verpflichtung, diesen immer zu tragen. Den kleine Hanselorden für fünf und zehn Jahre wurde verliehen an: Philipp Böcher, Nicola Böcher, Heike Böhnisch, Günter Bruder, Monika Bruder, Salvatore Bucelli, Raphael Bucelli, Anke Deininger, Jannik Greguric, Larissa Hauger, Sean Hergert, Nathalie Ilg, Maximilian Jahreis, Lucy Karrer, Klaus Kussauer, Irene Kussauer, Ulrich Lössl, Leonie Sabrina Nagel, Tamara Pfaff, Florian Radlinger, Robin Reduth, Silke Rottler, Simone Schäfer, Jörg Schaulies, Magdalena Schaulies, Vivien Schmieder, Lisa Schulz, Stefen Speck, Lisa Stähle und Petra Vosseler. Großer Hanselorden: Stefanie Brauer, Michaela Breitmoser, Dietmar Dammert, Ulrich Fink, Barbara Fink, Irma Häring, Michael Hoppe, Stephanie Kongsui, Annette Limberger, Fabian Manger, Manuel Merz, Nikola Montuori, Sebastian Morgenstern, Linda Rebholz, Siegfried Riegger, Ingrid Riegger, Nina Rothfuß, Marvin Rottler, Monika Schelshorn, Renate Schleicher, Annabell Schmeer, Melanie Schweizer, Celine Spieker, Sven Weber, Roswitha Wenner, Gaby Wursthorn und Ann-Kathrin Zecha.

Narro-Orden mit Goldschild und Gravur erhielten: Nicole Beha, Andrea Dunne, Melanie Hüning, Kathrin Knapp, Nadine Lupold, Beate Rawlins, Thomas Rebholz, Anke Rombach, Thomas Schäfer, Rita Schiebel, Susanne Schötz, Christian Schulz, Michael Terner sowie Andreas Terner.