Bei Kern-Liebers hat am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Brandmelder wegen Rauchs ausgelöst.

Bei Kern-Liebers in Schramberg-Sulgen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Schuld für den Fehlalarm war etwas Rauch.

Schramberg-Sulgen (sw). Jetzt war es die Feuerwehr Sulgen, die die derzeit tägliche Einsatzserie in der Stadt Schramberg fortsetzte: Beim Öffnen eines Härteofens bei der Firma Kern-Liebers in Sulgen war am Donnerstag gegen 17 Uhr Rauch ausgetreten, der den nebenan angebrachten Melder ausgelöst hat: Die Feuerwehrabteilung sowie die Drehleiter aus Schrameberg rückten aus, konnte aber wieder, so Günter Griesbaum, nach einer Kontrolle wieder abrücken.