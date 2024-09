Mit ihrem aktuellen Programm „Clementina und die Männer“ eröffnet die Sängerin und Tangoexpertin Clementina Culzoni am 13. September die Herbstsaison in Härings Kulturcafé in Schwenningen.

Mit ihrem Partner am Klavier, Rainer Armbrust, nimmt sie ihr Publikum mit auf eine Reise durch die manchmal skurrile Welt eines anderen Wesens: der Männer. Aber, so betont die Künstlerin: er muss nicht perfekt sein, frau ist ja genügsam. Es reicht völlig, wenn er charmant, humorvoll, wohlhabend, spendabel, sportlich, trainiert, treu, entspannt, aktiv, romantisch, geerdet, belesen, organisiert, spontan, ordentlich, flexibel…ist. Also: der Durchschnittsmann eben.

Die Suche nach dem Richtigen

Unermüdlich sucht Clementina nach dem Richtigen und verzweifelt nicht. Sie hat immer eine Lösung parat. Wie auch Sie den Besten angeln und erhalten, erfahren die Besucherinnen und Besucher an diesem Abend voller Humor und Schauspielkunst. Und selbstverständlich sind auch die Herren der Schöpfung herzlich eingeladen zu diesem unterhaltsam-lehrreichen Abend mit Musik aus den 1920er- und -30er-Jahren, von Friedrich Holländer, Ralph Benatzky, Theo Mackeben oder Paul Linke. Stichwortgeber sind unter anderem Kurt Tucholsky und Georg Kreisler.

Die Vorschau auf den Oktober verspricht weitere Leckerbissen aus dem breitgefächerten Programm des Schwenninger Kulturcafés: Jazz mit zwei weltklasse Gitarristen aus USA und vom Bodensee: John Stowell und Manfred Junker (6. Oktober), der Freiburger Akkordeonistin Cordula Sauter und ihrer Violin-Partnerin Sylvia Oelkrug, musikalisch zwischen Tango, Klezmer, Musette und Swing Manouche angesiedelt (26. Oktober) sowie am 11. Oktober in Kooperation mit der Volkshochschule das bekannte Literaturformat „Bücher im Gespräch“. Die Veranstaltungen im Café Häring (Kirchstraße 7-9, 78054 VS-Schwenningen) beginnen jeweils um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Karten sind erhältlich im Café, über Telefon 07720/21555, per E-Mail unter cafe-haering@t-online.de oder an der Abendkasse.