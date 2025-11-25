Hängebrücken in Bad Wildbad: Wildline bekommt noch eine Schwester – hoch über dem Neckar in Rottweil

In Rottweil entsteht mit der Neckarline eine weitere Hängebrücke von Investor Günter Eberhardt – nach fast zehn Jahren Vorlauf. In dieser Zeit wurde das Bad Wildbader Exemplar gebaut.
Allzu viel haben Bad Wildbad und Rottweil nicht gemeinsam: Die eine Stadt liegt an der Enz, die andere am Neckar. Die eine ist mit etwa 10 300 Einwohnern eher klein, die andere mit gut 25 000 immerhin eine Große Kreisstadt. Luftlinie trennen sie etwa 65 Kilometer, mit dem Auto sind es sogar mindestens 90. Ein verbindendes Element indes gibt es, oder besser gesagt zwei: Hängebrücken. Die Idee dazu ist Jahre alt, nun wird sie endlich auch in der ältesten Stadt Baden-Württembergs Realität.