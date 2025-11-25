Hängebrücken in Bad Wildbad: Wildline bekommt noch eine Schwester – hoch über dem Neckar in Rottweil

Allzu viel haben Bad Wildbad und Rottweil nicht gemeinsam: Die eine Stadt liegt an der Enz, die andere am Neckar. Die eine ist mit etwa 10 300 Einwohnern eher klein, die andere mit gut 25 000 immerhin eine Große Kreisstadt. Luftlinie trennen sie etwa 65 Kilometer, mit dem Auto sind es sogar mindestens 90. Ein verbindendes Element indes gibt es, oder besser gesagt zwei: Hängebrücken. Die Idee dazu ist Jahre alt, nun wird sie endlich auch in der ältesten Stadt Baden-Württembergs Realität.

Brückenbau In Rottweil wird derzeit die Hängebrücke Neckarline gebaut. Bauherr ist der Unternehmer Günter Eberhardt – genau wie bei der Wildline in Bad Wildbad.

In Sachen Brückenbau hat Bad Wildbad tatsächlich die Nase vorn, denn die dortige Hängebrücke wurde bereits im Sommer 2018 eröffnet. Dabei hatte Investor Eberhardt, der mit seinem Unternehmen Eberhardt Bewehrungsbau am Aufzug-Testturm in Rottweil mitgebaut hatte, zunächst über eine Hängebrücke eben dort gesprochen. Doch am Neckar blieb es lange beim Gedanken, und es tat sich jahrelang erst einmal nichts.

Die Wildline in Bad Wildbad ist längst ein Besuchermagnet. Foto: Bernd Mutschler

Schwesterbrücken In dieser Zeit errichtete Günter Eberhardt nicht nur die Wildline in Wildbad, sondern auch noch die Blackforestline in Todtnau im Südschwarzwald. Sie wurde im Mai 2023 eröffnet. Nun allerdings tut sich auch in Rottweil etwas.

Verbindung Vom Bockshof in der historischen Innenstadt aus soll es ab dem kommenden Jahr in luftiger Höhe über das Neckartal gehen – bis zum Industriegebiet Berner Feld, wo der Aufzugtestturm von TK Elevator steht. Der Turm wurde 2017 eröffnet und misst 246 Meter. Außerdem besitzt er Deutschlands höchste Aussichtsplattform. Aus einer Höhe von 232 Metern blicken Besucher nicht nur auf die Schwäbische Alb und den Schwarzwald, sondern bei guter Sicht sogar auf die Alpen. Der Turm ist längst eine Touristenattraktion, die direkte Verbindung von Turm und historische Innenstadt aus Sicht vieler überfällig. Seit dem Spatenstich am 10. Februar wird nun endlich gebaut. Inzwischen ragt, auf der Testturm-Seite des Neckartals, der 60-Meter-Pylon in die Höhe, an dem die Brücke aufgehängt wird. Diese soll sich, mit einer Länge von 606 Metern, in einer besonderen S-Form über das Tal spannen.

Eintrittspreise Auch an anderer Stelle tut sich etwas: Nun stehen die Eintrittspreise fest. Nach Angaben von Projektleiter Roland Haag wird ein Ticket 13,50 Euro kosten. Ermäßigungen etwa für Kinder sind geplant. Für die 13,50 Euro können Besucher hin und zurück spazieren. Ein großer Parkplatz und ein großes Besucherzentrum entstehen im Industriegebiet Berner Feld. Tickets soll es aber laut Haag auch am Einstieg in der Innenstadt geben. Wie es sich mit dem Preis für die Neckarline im Vergleich zu den beiden anderen Brücken von Investor Günter Eberhardt verhält? Über die 380 Meter lange Wildline in Bad Wildbad kann man für 9,50 Euro spazieren, bei der 450 Meter langen Blackforestline in Todtnau werden für das „Kombiticket Brücke und Wasserfall“ zwölf Euro fällig. Das heißt: Die Neckarline in Rottweil hat zwar den teuersten Ticketpreis, ist aber die günstigste, wenn man den Preis auf den Meter umlegt. Außerdem dürfte sie den Planern am meisten Kopfzerbrechen bereitet haben durch ihren Andockpunkt in der Innenstadt, den statisch herausfordernden Pylon und die Tücken im Tal mit Bahngleisen und Neckar – und zwar zehn Jahre lang. Vorgestellt worden war das Projekt erstmals im Jahr 2016, damals noch mit einer Gesamtlänge von 950 Metern und geschätzten Baukosten von rund sechs Millionen Euro, inzwischen liegen diese laut Investor bei rund zwölf Millionen Euro. Die Stadt Rottweil rechnet mit 100 000 Besuchern pro Jahr. Aber erst ab der Eröffnung im kommenden Jahr. Wer so lange nicht warten möchte, der kommt einfach nach Bad Wildbad. Noch hat das Obere Enztal nämlich die Nase vorn.