Hängebrücke länger geöffnet: Rottweil feiert großes Baustellenfest auf dem Friedrichsplatz

Die Stadt Rottweil lädt im Rahmen des bundesweiten Tags der Städtebauförderung am Samstag, 9. Mai, zum Baustellenfest am Friedrichsplatz ein.
„Der Friedrichsplatz wird an diesem Tag nicht nur zum Veranstaltungsort, sondern selbst zum Thema. Als Ort, an dem Baustelle und Stadtentwicklung aus unterschiedlichen Perspektiven erlebbar werden. Zwischen Bauzäunen und Maschinen entsteht für einen Tag ein offener Begegnungsraum. Informativ, spielerisch und für alle Generationen“, lädt Oberbürgermeister Christian Ruf zum Besuch ein. „Besonders viel Freude dürften Kinder haben, für die unser Citymanagement eine große Hüpfburg zum Thema Baustelle aufbauen wird.“