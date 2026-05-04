Hängebrücke länger geöffnet: Rottweil feiert großes Baustellenfest auf dem Friedrichsplatz

Die Stadt Rottweil lädt im Rahmen des bundesweiten Tags der Städtebauförderung am Samstag, 9. Mai, zum Baustellenfest am Friedrichsplatz ein.

„Der Friedrichsplatz wird an diesem Tag nicht nur zum Veranstaltungsort, sondern selbst zum Thema. Als Ort, an dem Baustelle und Stadtentwicklung aus unterschiedlichen Perspektiven erlebbar werden. Zwischen Bauzäunen und Maschinen entsteht für einen Tag ein offener Begegnungsraum. Informativ, spielerisch und für alle Generationen“, lädt Oberbürgermeister Christian Ruf zum Besuch ein. „Besonders viel Freude dürften Kinder haben, für die unser Citymanagement eine große Hüpfburg zum Thema Baustelle aufbauen wird.“

Kinder und Familien erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Zusätzlich zur Hüpfburg gibt es zwei Auftritte des Baustellenzauberers „Mischter Toscana“ mit zwei Shows um 12.30 Uhr und um 14 Uhr. Auch ein „Buddelberg“ aus Sand lädt zum Schaufeln ein. Live-Musik gibt es von Benny Sigrist. Und auch auf kulinarische Angebote rund um den Friedrichsplatz dürfen sich die Besucher freuen.

Infopoint für Sanierungsgebiete

Das Baustellenfest findet im Rahmen des Tags der Städtebauförderung statt – die städtische Sanierungsstelle unterstützt das Event mit Fördermitteln von Bund und Land. Der Infopoint im Gebäude Friedrichsplatz 5 (ehemaliger Drogeriemarkt Müller) ist geöffnet und bietet Gelegenheit, sich über die laufenden Bauarbeiten und weitere Projekte in den Sanierungsgebieten „Stadtmitte“ und „In der Au“ zu informieren.

Unsere Empfehlung für Sie Megabaustelle in Rottweil Auf dem Friedrichsplatz wird künftig geblitzt Der Blitzer kommt, das Wasserspiel ist endgültig vom Tisch. Der Rottweiler Gemeinderat machte am Mittwoch endgültig einen Haken an die Friedrichsplatzplanung.

„In diesem Jahr wurden weitere 3,5 Millionen Euro Finanzhilfe aus der Städtebauförderung für das Sanierungsgebiet ,Stadtmitte‘ bewilligt. Das ermöglicht es uns, die historische Innenstadt durch die Umsetzung bedeutender Projekte und Erneuerungsmaßnahmen wie beispielsweise die Sanierung der Gassen im Heilig-Kreuz-Ort voranzubringen“, so Edmund Schäfer von der städtischen Sanierungsstelle. „Insbesondere Privateigentümer sind herzlich eingeladen, sich über Fördermöglichkeiten bei Sanierungsvorhaben zu informieren.“

Spezielle Angebote der Einzelhändler

An diesem Tag laden auch die Rottweiler Einzelhändler zum Bummeln und Shoppen ein. Die meisten Geschäfte in der Innenstadt werden an diesem Tag bis mindestens 16 Uhr geöffnet bleiben. Die Geschäfte und gastronomischen Betriebe rund um den Friedrichsplatz und in der Innenstadt beteiligen sich zudem mit Aktionen und speziellen Angeboten. Innenstadtmanagerin Bibi Deibler-Seile: „Mit dem Baustellenfest verbindet die Stadt Rottweil Information und Erlebnis – und lädt dazu ein, die Baufortschritte aber auch die Angebote von Handel und Gastronomie in unserer Innenstadt gemeinsam zu entdecken.“

Hängebrücke länger geöffnet

Die Hängebrücke Neckarline hat ebenfalls geöffnet – und zwar länger als zuletzt beim Brückenfest. Derzeit gelten die Frühjahrs-Öffnungszeiten von 9 Uhr bis 19.30 Uhr. Letzter Einlass am Drehkreuz ist um 19 Uhr.

Das Baustellenfest auf dem Friedrichsplatz findet am Samstag, 9. Mai, von 10 bis 17 Uhr statt. Privateigentümer von Gebäuden in den Sanierungsgebieten Rottweils können sich im Infopoint (ehemaliger Müllermarkt) und unter Telefon 0741/49 44 57 zu den Fördermöglichkeiten der Städtebauförderung informieren.