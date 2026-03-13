Hängebrücke in Rottweil: Tschüss Stolperfallen – Stadt saniert Weg am Bockshof

Hoppla – der Stolperweg am Bockshof wird saniert. Ob das noch vor der Hängebrückeneröffnung klappt, ist fraglich, denn zunächst muss die ENRW ran.
Da freut sich nicht nur die Rottweiler CDU. Immer wieder hatte Stadträtin und Fraktionssprecherin Monika Hugger in den Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen den Zustand des gepflasterten Weges entlang der Häuserzeile am Bockshof moniert. „Wer mit dem Fahrrad drüber fährt, braucht ein gutes Gebiss“, stellte nun auch OB Christian Ruf in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschusses am Mittwoch fest.