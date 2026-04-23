Hängebrücke in Rottweil: Mit Bus, Bahn und Bähnle zur Neckarline

Während des Eröffnungswochenendes der Fußgänger-Hängebrücke Neckarline können in Rottweil sowohl die regulären als auch zusätzliche Angebote des ÖPNV genutzt werden.
Der Shuttle pendelt in Form eines „Bähnles“ wie man es von Gartenschauen oder Freizeitparks kennt vom „Berner Feld“ in die Innenstadt und zurück. Der „Neckarliner“ fährt von der Haltestelle „Testturm“ über den Parkplatz „Neckarline“ an die Haltestelle „Seehof“ und dann in die Innenstadt „Untere Hauptstraße“. Das ganze natürlich auch wieder zurück.