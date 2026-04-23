Hängebrücke in Rottweil: Mit Bus, Bahn und Bähnle zur Neckarline

Der Shuttle pendelt in Form eines „Bähnles“ wie man es von Gartenschauen oder Freizeitparks kennt vom „Berner Feld“ in die Innenstadt und zurück. Der „Neckarliner“ fährt von der Haltestelle „Testturm“ über den Parkplatz „Neckarline“ an die Haltestelle „Seehof“ und dann in die Innenstadt „Untere Hauptstraße“. Das ganze natürlich auch wieder zurück.

Die Fahrt vom Testturm zur Neckarline (und zurück) kann kostenlos genutzt werden. Ab der Haltestelle „Seehof“ ist das Bähnle dann gebührenpflichtig. Eine Fahrt kostet für Erwachsene fünf Euro und Kinder (sechs bis 14 Jahre) vier Euro. Das neue Bähnle „Neckarliner“ fährt ab dem Eröffnungswochenende der Hängebrücke samstags und sonntags im Halbstundentakt zwischen 11 und 18 Uhr.

Wer vom Berner Feld aus auf die Neckarline geht, landet am Bockshof in der Rottweiler Innenstadt. Foto: Nädele

Am Freitag fahren die regulären Busse (verschiedene Linien) bis circa 19 Uhr und am Samstag bis circa 14 Uhr, vom Bahnhof zur Haltestelle Untere Hauptstraße und weiter bis Berner Feld. Am Samstag ab 14 Uhr und Sonntag kommt man mit dem Rufbus in die Stadt, der über den Verkehrsverbund „move“ gebucht werden kann. Zudem hat die Stadt einen Shuttle auf der Strecke zwischen dem „Berner Feld“ und der Stadthalle über Seehof – In der Au – Untere Hauptstraße – Neues Postamt – Stadionstraße eingerichtet. Der Shuttle verkehrt immer in den Abendstunden am Freitag zwischen 20.10 und 23.37 Uhr, am Samstag zwischen 17.48 und 23.37 sowie am Sonntag von 17.58 bis 20.06 in einem Halbstudentakt und ergänzt so den „Neckarliner“, der in dieser Zeit nicht mehr fährt. Hier gelten die normalen Tarife des öffentlichen Personennahverkehrs.

Die Anreise nach Rottweil kann natürlich auch mit dem Zug erfolgen. Der Bahnhof ist bis Samstag 14 Uhr mit dem regulären Busverkehr angeboten, danach verkehrt auch von dort der Rufbus.

ÖPNV

Fahrplanauskunft:

www.mein-move.de, www.bahn.de