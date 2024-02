Hängebrücke in Rottweil

1 Menschen stehen auf der „Blackforestline“, einer Hängebrücke. Nach dem Erfolg der „Blackforestline“ im Schwarzwaldort Todtnau wächst in Rottweil die Hoffnung auf die eigene Hängebrücke . Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Im Schwarzwald können zahlungswillige Wanderer 120 Meter über dem Todtnauer Wasserfall eine Brücke passieren. Rottweil hofft auf eine Touristenattraktion dieser Art.









Nach dem Erfolg der Hängebrücke im Schwarzwaldort Todtnau wächst in Rottweil die Hoffnung auf die eigene Hängebrücke. Der private Betreiber habe angekündigt, das Vorhaben der Fußgängerhängebrücke in Rottweil rasch in die Tat umzusetzen, teilte die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit.