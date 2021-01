Händler in Oberndorf Trotz Corona-Hilfen Katastrophe für den Einzelhandel

"Für Einzelhändler ist es eine Katastrophe, so lange geschlossen zu haben", betont Katrin Willfurth, Inhaberin des Schuhhauses Seidel. Sie wünsche sich, dass die Geschäfte wieder öffnen dürfen, insbesondere, weil die meisten Läden die strengen Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten und auch große Kaufhäuser des täglichen Bedarfs Kunden empfangen können. Natürlich verstehe sie, dass sich derzeit nicht viele Menschen in ihrem Laden befinden können.

Sie erklärt jedoch: "Es wäre ja kein Problem, wenn statt zehn Kunden, nur fünf Kunden den Laden betreten." Natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln. Das sei ohne größere Umstände möglich. "Seit dem 16. Dezember müssen Einzelhändler geschlossen haben, und die Infektionszahlen gehen trotzdem nicht zurück", erläutert Willfurth.

Hilfsmittel decken nur einen Teil der Fixkosten

Auch die Antragsverfahren seien nicht gerade leicht zu bewältigen. Ohne die Hilfe eines Steuerberaters sei es beinahe unmöglich, den Formularen gerecht zu werden, sagt sie. Zudem wünsche sie sich, dass Fachgeschäfte besser vom Staat unterstützt werden. So decken die entsprechenden Hilfsmittel nur einen Teil der Fixkosten, erläutert die Inhaberin des Schuhfachgeschäfts. "Das steht in keiner Relation zu dem, was man verloren hat", appelliert sie.

Sie hoffe, dass Kunden auch weiterhin das Angebot nutzen, Schuhe über vorherige Bestellung vor Ort abzuholen. Diese Möglichkeit sei zwar kein Ersatz zum gewohnten Einkauf, dennoch werde es gerne von Menschen angenommen.

Keine große Chance zu überleben

Ann-Cathrin Heim, die 2017 "s’Teeschächtele" eröffnet hat, sieht die Lage kritisch. "Größere Läden haben eventuell noch Rücklagen auf die sie zurück greifen können, bis die Hilfen ausgezahlt werden, aber kleine, inhabergeführte Läden haben so keine große Chance zu überleben", so Heim. "Und gerade die kleinen, mit Liebe geführten Läden machen eine Stadt aus."

Andrea Günther, Inhaberin von "Uhren Schmuck Günther", findet die häufigen Änderungen der Antragsverfahren nicht gerade übersichtlich: "Im März hatte ich die Erfahrung gemacht: Was in Woche eins noch gegolten hat, war in Woche zwei schon überholt", sagt sie. "Man muss unbedingt selber am Ball bleiben und die Handwerkskammer oder Innung kontaktieren, die sich als sehr hilfsbereit herausstellen". Mithilfe des Steuerberaters seien die Anträge jedoch gut umsetzbar, fügt sie hinzu.

Kurzfristige Liquidität ermöglicht

Auf die Frage, ob sie sich vom Staat unterstützt fühle, antwortet die Inhaberin: "Jein". Die Überbrückungshilfen seien schnell gekommen, der Steuervorabzug zurückerstattet. Auch die Kurzarbeit, die das Geschäft in 45 Jahren noch nie in Anspruch nehmen musste, wurde problemlos anerkannt. Die kurzfristige Liquidität des Ladens konnte ermöglicht werden, so Günther.

Jedoch sieht sie den stationären Einzelhandel als stiefmütterlich behandelt, da deren Probleme bereits auf der Gemeindeebene als "Peanuts" bezeichnet würden. "Erfahrungen sammeln, auswerten und einen Notfallplan erstellen", sagt Günther mit Blick auf die Zukunft. Letztendlich bleibt nur eins übrig: aus Krisen zu lernen.