Bednarz kündigt Bewerbung an Rottenburgs Erster Bürgermeister möchte Landrat werden

Schon bevor die Stelle des Tübinger Landrats ausgeschrieben ist, kündigt Hendrik Bednarz, Erster Bürgermeister in Rottenburg, seine Bewerbung an. In einem Schreiben führt er erste Ideen für die Zukunft des Landkreises aus.