Das große Nagolder Familienunternehmen Häfele bewies wieder einmal, was "Family Spirit" bedeutet: In feierlichem Ambiente, mit exklusivem Rahmenprogramm und in herzlicher Atmosphäre ehrte das Unternehmen seine langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.















Nagold - Bei der Häfele Jubilarfeier in der Nagolder Texeria standen dieses Mal 30 Jubilarinnen und Jubilare im Mittelpunkt, die 25 oder 40 Jahre Betriebszugehörigkeit feierten. Durch den offiziellen Teil des Abends führte Michael Distl, der geschäftsführende Direktor Finanzen, Personal, Recht und IT (CFO). Mit Augenzwinkern erinnerte er an die Weltereignisse aus den Eintrittsjahren der Jubilare – 1982 beispielsweise die Trennung von ABBA und 1997 die Vorstellung des Klonschafs Dolly.

Sibylle Thierer bedankt sich

Unternehmensleiterin Sibylle Thierer begrüßte die versammelten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Partnerinnen und Partner und bedankte sich bei allen Anwesenden für ihre Treue und Einsatzbereitschaft. In einer Bilderreise durch die Häfele-Geschichte erinnerte die Unternehmensleiterin daran, wie es früher war, als die "25- und 40-Jährigen" ihre Arbeit bei Häfele begannen. Dabei wurde deutlich, wie stark sich Häfele seit seinen Anfängen von der Eisenwarenhandlung 1923 bis zum 1,7 Milliarden Euro schweren Weltunternehmen mit über 8000 Mitarbeitern heute verändert und entwickelt hat.

Mit dem Bild eines Chamäleons veranschaulichte Sibylle Thierer, worauf es für das Unternehmen, aber auch jeden einzelnen ankomme: sich immer wieder aufs Neue anzupassen, die Komfortzone zu verlassen und mutig neue Herausforderungen anzupacken. "Bei allem Wandel braucht es gerade auch die langjährigen Kolleginnen und Kollegen. Mit ihrer Erfahrung schaffen sie es, auch bei aufziehendem Gewitter Ruhe zu bewahren und die richtigen Entscheidungen zu treffen", so die Unternehmensleiterin.

Texeria bietet stimmungsvolle Atmosphäre

Auch auf den Ort der Feierlichkeiten ging Sibylle Thierer ein. "Nagold ist nicht nur bekannt für Häfele und Rolf Benz, sondern auch für die LDT, die Landesanstalt des deutschen Textileinzelhandels." So nutzte Häfele das neu gestaltete Hochschul-Café & Deli, die "Texeria 72202", als passendes Ambiente für die Ehrung. Passend auch daher, weil Häfele mit seiner Tochtergesellschaft Nimbus die Lichtplanung für die Texeria übernommen hat. Durch ein Konzept mit Grund- und Ambiente- und Effektbeleuchtung ist eine ganz besondere Atmosphäre entstanden, die den perfekten Rahmen für die Feier abgab.

Hagen Breitling: "Die Stadt ist stolz"

Durch die Gastrede des Nagolder Finanzbürgermeisters Hagen Breitling zog sich ein Begriff: Stolz. Er sei stolz, als Vertreter der Stadt Nagold bei dieser Ehrung dabei zu sein. Und er appellierte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Häfeles: "Tragen Sie das Häfele Ä mit Stolz im Herzen." Die Stadt sei sehr stolz auf Häfele als "Aushängeschild Nagolds". Das Unternehmen habe in seiner nahezu 100-jährigen Geschichte bewiesen, wie es das hochaktuelle Thema der Gestaltung von Wohn- und Arbeitsräumen mit immer neuen Ideen voranbringe. "Das ist nur möglich, wenn jeder Mitarbeiter täglich mit Herzblut, Engagement und Freude an die Arbeit geht", so Hagen Breitling.

Letztmalig dabei war dieses Jahr der Hauptgeschäftsführer der IHK, Martin Keppler. Er geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Umso mehr freute es ihn, die Urkunden an die Jubilare zu überreichen.

Der Betriebsratsvorsitzende Jakob Breining bedankte sich bei den Jubilarinnen und Jubilaren für ihren langjährigen Einsatz. Ihre Erfahrung und ihr Engagement bildeten wesentliche Bausteine des Unternehmenserfolgs.

Gin-Verkostung lockert "offiziellen Teil" auf

Aufgelockert wurde der offizielle Teil durch eine Gin-Verkostung. Tim Fahrion von Ginger & Fred brachte den Gästen die Geschichte, Besonderheiten und verschiedene Ausprägungen des Wacholder-Getränks näher. Auch nicht-alkoholische Gin-Ersatzprodukte hatte der leidenschaftliche Gin-Experte im Gepäck. So war für jede und jeden etwas dabei – bis hin zum eigens für diesen besonderen Abend hergestellten Tasting-Glas, das die Gäste als Andenken mitnehmen durften.

In Erinnerung bleiben wird den Teilnehmenden aber sicher vor allem eins: die Wertschätzung des Familienunternehmens für seine langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch den Rahmen der Feier, besonders aber in den warmen Worten und zahlreichen Anekdoten, die die Unternehmensleiterin Sibylle Thierer zu jeder Jubilarin und jedem Jubilar parat hatte, spürbar wurde.

Ehrungen

Im Rahmen der Jubilarfeier wurden folgende Häfele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt:

40 Jahre:

Ayse Bozkurt, Stefan Katz, Peter Kugler, Rüdiger Walz, Susanne Weimer

25 Jahre:

Ida Fischkal, Hans-Werner Hansen, Andreas Kaupp, Alexander Klumpp, Günter Kremer, Lilli Kunkel, Roman Lang, Eduard Leicht, Jörg Metzler, Maria Nebert, Esther Niessner, Irina Nuss, Daniel Nycz, Jela Paurevic, Stefan Plett, Helene Sackmann, Ralf Schönenborn, Regina Skiba, Elena Terre, Nico Usemann, Christian Vietor, Andreas Winkler, Anna Wulfert, Jens Wurster, Mehmet Yilmaz