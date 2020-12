Häfele Gruppe Nagolder Stammsitz gibt sich neuen Namen

In der 97-jährigen Unternehmensgeschichte ist Sibylle Thierer erst die vierte Geschäftsführerin an der Spitze von Häfele und sie wird die Häfele SE & Co. KG nun als Geschäftsführende Direktorin leiten. Die Änderung der Gesellschaftsform, darauf legt Sibylle Thierer besonderen Wert, soll auf die tägliche Arbeit der Mitarbeiter keine Auswirkungen haben.

Eindrucksvolle Erfolgsgeschichte

Die Häfele-Gruppe schaut in ihrer nahezu 100-jährigen Firmengeschichte auf eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte zurück. Das Unternehmen ist kontinuierlich gewachsen, hatte 2019 eine Exportquote von 80 Prozent und erwirtschaftete 1,5 Milliarden Euro weltweit.

Änderungen der Rechtsform hat es in dieser Zeit mehrfach gegeben. Gegründet wurde Häfele als Einzelunternehmen am 1. Dezember 1923 von Adolf Häfele. 1949 erfolgte die Übernahme durch die zweite Generation als OHG (offene Handelsgesellschaft) mit Walther Thierer an der Spitze. 1972 wurde das Unternehmen wegen seines starken Wachstums in eine KG (Kommanditgesellschaft) und 20 Jahre später, 1992, in eine GmbH & Co KG umgewandelt. Sibylle Thierer führt das Unternehmen in dritter Generation seit 2004.

Häfele ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Nagold, Deutschland. Das Familienunternehmen wurde 1923 gegründet und bedient heute in über 150 Ländern weltweit die Möbelindustrie, Architekten, Planer, das Handwerk und den Handel mit Möbel- und Baubeschlägen, elektronischen Schließsystemen und LED-Licht. Häfele entwickelt und produziert in Deutschland und Ungarn. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die Häfele-Gruppe bei einem Exportanteil von 80 Prozent mit 8100 Mitarbeitern, 38 Tochterunternehmen und zahlreichen weiteren Vertretungen weltweit einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro.