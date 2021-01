Häfele-Gruppe Corona beutelt Nagolder Unternehmen weniger stark als befürchtet

Ins neue Jahr blicke man zuversichtlich, da die Weltwirtschaftskrise im Jahr 2009 eine weitaus tiefere Delle hinterlassen habe, von der mittelfristig aber nichts übrig geblieben sei. Häfele wolle "vorsichtig weiter auf Sicht fahren". 60 Millionen Euro an Investitionen etwa in Logistik und IT-Prozesse seien geplant.

Wichtig für die Entwicklung im vergangenen Jahr sei gewesen, dass die Häfele SE & Co KG mit 8000 Mitarbeitern international aufgestellt sei: Rückgängen in Westeuropa sowie in Süd- und Südostasien von bis zu 20 Prozent stünden teils sogar leichte Zuwächse in Ostasien und Ozeanien mit den wichtigen Märkten China und Australien sowie in Osteuropa gegenüber. Der Exportanteil liege bei fast 80 Prozent.