Das Geschenk an Nagold zieht Kosten nach sich

1 Die Häfele-Arena beziehungsweise die mit ihr verbundenen „Zusatzkosten“ für die Stadt wurden im Nagolder Gemeinderat lebhaft diskutiert. Foto: Thomas Fritsch

Die Häfele-Arena geht als Schenkung an die Stadt – aber das bedeutet auch zusätzliche Kosten etwa für Sanitärräume und Umkleiden. Was kommt da noch auf die Stadt zu?









Üblicherweise ist eine lebhafte Diskussion im Nagolder Gemeinderat immer auch Zeichen für ein in der Folge „gemischtes“ Abstimmungsverhalten der Räte. Nicht so beim „Betriebskonzept Häfele-Arena“. Schon auch leidenschaftlich etwa die Auseinandersetzung darüber, ob man bereits bei Annahme der Spende dieser Sporteinrichtung hätte wissen müssen, dass man für Toiletten selber noch ein Investment zu stemmen haben würde. Am Ende fiel die Abstimmung darüber aber dann doch einstimmig aus.