Unter den 40 Teilnehmern im Ringsheimer Weingut Joachim Weber, die vom Vorsitzenden des CDU-Gemeindeverbands, Kuno Kölble, begrüßt wurden, befanden sich auch der Bundestagsabgeordnete Yannick Bury und Bürgermeister Pascal Weber. Beiden fiel es nicht schwer, in politisch unruhigen Zeiten über die Bundes- und Gemeindepolitik Referate zu halten.

Tombola-Teilnehmer gewinnt gleich zwei Reisen

Mit Spannung erwartet wurde auch die traditionelle Verlosung, bei der es unter anderem eine Reise in den Bundestag nach Berlin sowie nach Stuttgart in den Landtag zu gewinnen gab. Kurioserweise fiel das Losglück in beiden Fällen auf die gleiche Person. Der Erlös der Verlosung geht in diesem Jahr an die neue Kitagruppe „Rebzwergle“, die noch in diesem Jahr in einem der beiden „Wichtelwagen“ als erste Natur-Kitagruppe oberhalb der Gemeindegrillhütte betreut werden wird.

Zur Weinverkostung wurden ein Seccowein, vier Weißweine sowie drei Rotweine von den beiden Ringsheimer Weingütern Joachim Weber und Weber-Link angeboten. Riechen, sürpfeln und kosten, war immer wieder angesagt. Vorgestellt und besprochen wurden die edlen Tropfen von Mitgliedern des CDU-Vorstands, immer mit mehr oder weniger tiefsinnigen Gedanken zum Weingenuss. Für den Hunger gab es für jeden Besucher einen Vesperteller.

Schlechte Noten für „Ampel“ und überbordende Bürokratie

Unerschöpflich und vielfältig waren die politischen Themen, die der CDU-Bundestagsabgeordnete Yannick Bury und Bürgermeister Pascal Weber aufgriffen. Kein gutes Licht warf Bury als Oppositionspolitiker auf die derzeitige Ampelkoalition, die nach seinen Angaben auf vielen Ebenen in der ersten Hälfte der Legislaturperiode nicht nur zerstritten sei, sondern in vielen Kernbereichen versagt habe. Er hielt der „Ampel“ allenfalls zugute, dass die Corona-Krise und der unsägliche Krieg gegen die Ukraine nicht vorauszusehen gewesen waren. Bury führte fehlende Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen an, in der EU sei man auf Platz 14 angesiedelt. Unter den vielen Versäumnissen summierte Bury auch „ein verkorkstes Heizungsgesetz“, sowie den „gravierenden Facharbeitermangel auf der ganzen Breite“. Schließlich forderte Bury auch wegen der Energiekrise die drei verbliebenen Atomkraftwerke am Netz zu lassen.

Schlechte Noten für die Politik gab es auch von Bürgermeister Pascal Weber, der sich zusammen mit anderen Kommunen und Verbänden der Wirtschaft in einem Brandbrief „Kein weiter so, um Sorge um unser Land“ kritisch zur wirtschaftlichen Situation äußerte. „Uns geht es (noch) gut“, meinte Weber und beklagte die überfrachtete Bürokratie, besonders zu Lasten der Kommunen: „Leute, habt ihr eigentlich den Knall nicht gehört?“.

Ein wesentlich besseres Bild zeichnete Weber zur wirtschaftlichen Situation der Gemeinde, denn hohe Gewerbesteuereinnahmen seien „bald die größte Einnahmequelle der Gemeinde“, so Weber. „Seit fünf Jahren machen wir keine neuen Schulden“, führte Weber an. Die Dorfentwicklung werde man auf diversen Ebenen weiter vorantreiben, so etwa in den Bereichen Bebauung, ÖPNV, Klimaschutz und Betreuung.