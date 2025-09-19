Haartransplantation Neue Haare aus der Türkei – ist das eine gute Idee?
Florian Gann 19.09.2025 - 06:00 Uhr
Viele Männer haben Angst vor der Glatze – und Haartransplantationen sind ein boomendes Geschäft. Viele Deutsche zieht es deswegen in die Türkei. Aber ist das eine gute Idee?
4500 Mal wird Björn Turtenwald seitlich in die Kopfhaut gestochen, eine Haarwurzel entfernt. Sie werden auf einem Tablett aufgereiht, dann wieder ein kleiner Stich, in die obere Kopfhaut einsetzen, Piks, einsetzen, Piks, einsetzen, wieder 4500 Mal. Die kleinen Wunden bluten, der Kopf schwillt an. Knapp neun Stunden liegt der heute 47-Jährige aus Schorndorf auf dem OP-Tisch, bis die Haarwurzeln von der Seite und hinten noch oben verfrachtet sind. Dorthin, wo davor die Kopfhaut durch die Haare zu schimmern begonnen hatte.