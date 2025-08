1 Die Nachwuchs-Gymnastinnen des TV Truchtelfingen haben beim Gaukinderturnfest der Wettkampfgymnastik viele Erfolg gefeiert. Foto: Domani Die Mädchen des TV Truchtelfingen feiern Erfolge beim Gaukinderturnfest der Wettkampfgymnastik.







Link kopiert



In der Lutherhalle in Tailfingen fand das Gaukinderturnfest der Wettkampfgymnastik statt. Der Turnverein Truchtelfingen (TVT) war mit zahlreichen Gymnastinnen vertreten und feierte eindrucksvolle Erfolge in mehreren Altersklassen.