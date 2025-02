Haftbefehl nach Brand bei Sulz Das ist über den 41-Jährigen und die Tat bekannt

Nachdem eine 72-Jährige verletzt und das Wohnhaus, in dem sie sich befand, in der Nacht auf Samstag offenbar in Brand gesteckt wurde, wurde ein Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen. Das ist aktuell bekannt.