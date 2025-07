1 Der DRK-Kreisverband Lörrach hat am THG Schopfheim Schüler für den Schulsanitätsdienst ausgebildet. Foto: DRK-Kreisverband Lörrach Am Theodor-Heuss-Gymnasium in Schopfheim gibt es seit neuestem einen Schulsanitätsdienst.







Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zeigt sich erfreut über die enge Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Schopfheim in dieser Sache. Ziel der Kooperation ist es, Schüler frühzeitig an das Thema Erste Hilfe heranzuführen, ihre Handlungskompetenz in Notfällen zu stärken und sie für soziales Engagement zu begeistern, schreibt der DRK-Kreisverband Lörrach in einer Pressemitteilung.