Gymnasium in Schwenningen: Mit dem Ende des Schuljahres gehen die Lehrer

Das Schuljahr am Gymnasium am Deutenberg in Schwenningen ist zu Ende gegangen und mit diesem gehen auch einige Lehrkräfte von der Schule, wie diese in einer Pressemitteilung informiert.

Das vergangene Schuljahr hat sich mittlerweile dem Ende zugeneigt und mit ihm verabschiedet das Gymnasium am Deutenberg (GaD) einige teilweise langjährige Kolleginnen und Kollegen. Sie starten entweder in neue berufliche Abenteuer oder genießen den wohlverdienten Ruhestand, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Eine neue berufliche Herausforderung warte demnach auf Myriam Müller, die als Abteilungsleiterin ans Gymnasium am Hoptbühl nach Villingen wechselt. Seit 2007 sei sie am GaD gewesen und habe sich in ihren Fächern Englisch, Deutsch, Ethik sowie Literatur und Theater engagiert. Einige Zeit habe sie zudem verschiedene Theater-AGs geleitet. Außerdem sei sie im Personalrat tätig gewesen und habe im letzten Jahr als Fachbetreuerin des Faches Deutsch fungiert, berichtet das GaD.

Lesen Sie auch

Ebenfalls verlässt Philipp Lehmann das GaD in Richtung neuer beruflicher Herausforderungen: Er tritt eine neue Stelle als Schulleiter am Gymnasium Gosheim-Wehingen an. Nach seinem Referendariat am GaD und einer Station in Waldshut-Tiengen sei er 2015 an die Schule zurückgekehrt. Mit ruhiger Hand habe er die Berufsorientierung organisiert, sei Präventionsbeauftragter und Initiator der traditionellen Bildungsfahrt nach Berlin gewesen und habe viele Abiturkurse mit seiner unaufgeregten Art in Gemeinschaftskunde zur Hochschulreife geführt, heißt es weiter.

Einige Lehrkräfte gehen in den Ruhestand

Bereits im laufenden Schuljahr in den Ruhestand verabschiedet worden sei Anke Peix, die seit 2002 nach Stationen in Offenburg und an der Volkshochschule Französisch und Biologie am Deutenberg unterrichtet hatte.

Auch Ulrich Dörr trete den Ruhestand an. Seit 2015 habe er am GaD Latein und Geschichte unterrichtet. Im Ruhestand ziehe er jetzt privat von Rottweil nach Kiel um, so die Mitteilung der Schule.

Ebenfalls den Wohnort wechselt Cara Römelt: Seit 2016 am GaD tätig, ziehe es sie mit ihren Fächern Biologie, Mathematik und Naturwissenschaft und Technik an ein Gymnasium in Kronberg in Hessen. Bereits umgezogen sei Felix Wilsch, heißt es vom GaD: Er wechselt an das Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen. Seit 2018 war er mit den Fächern Deutsch und Sport am GaD tätig.

Wechsel an andere Schulen

Ebenfalls verabschiedet wurden Milena Hornuß und Christin Kalström. Milena Hornuß sei seit 2014 am Gymnasium am Deutenberg tätig gewesen und habe die Fächer Sport, Biologie, Naturwissenschaft und Technik und Deutsch unterrichtet. Nach ihrer Elternzeit werde sie ihre berufliche Laufbahn am Fürstenberggymnasium in Donaueschingen fortsetzen. Christin Kalström habe 2018 als Referendarin am GaD begonnen und danach ihre erste Stelle dort angetreten, wobei sie Mathematik und Geografie unterrichtet und die Lernmittel betreut habe. Auch sie werde das GaD nach ihrer Elternzeit verlassen und an das Gymnasium in Spaichingen wechseln, so das Deutenberg-Gymnasium.

Unsere Empfehlung für Sie Gymnasium am Deutenberg Diese Schüler sind besonder gut Eine Reihe von Auszeichnungen für herausragende Leistungen am Schwenninger Deutenberg-Gymnasium.

Martin Jöhlinger nehme sich eine Auszeit für ein Sabbatjahr. Nach dieser Pause mit seiner Familie und Kindern hoffe man, dass er wieder an den Deutenberg zurückkehre, schreibt das GaD.

Eine erfreuliche Nachricht gebe es für Lukas Maucher: Nach seinem Referendariat in den Fächern Englisch und Sport könne er am GaD übernommen werden. Davina Glatzle, die ihr Referendariat in den Fächern Biologie, Französisch und Sport am GaD absolviert habe, wechsle an das Gymnasium Lörrach.